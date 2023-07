Trabzon'da Denizde Kaybolan Genç Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Of ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde kaybolup, ekipler tarafından bulunan İsmail Şimşek(16) hayatını kaybetti. Olay Of ilçesi Kıyıcık Mahallesi sahilinde meydana geldi. Arkadaşları ile denize giren İsmail Şimşek, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Karaya çıkan arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede su yüzeyi ve su altı arama çalışması başlattı. Dalgıçlar, arama çalışmalarında deniz içerisinde hareketsiz halde duran Şimşek'e ulaştı. Karaya çıkarılan Şimşek'e, sağlık ekipleri suni teneffüs ve kalp masajı ile müdahale etti. Genç tüm çabalara rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şimşek'in arkadaşları, ekiplerin çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi. Şimşek'in cenazesi Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.