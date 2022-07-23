Trabzon'da Bölge Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da Bölge Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi

AA - Duygu Avunduk - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da Bölge Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi

Trabzon'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un başkanlığında Bölge Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.

Trabzon'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un başkanlığında Bölge Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.

Şehir merkezindeki bir otelde organize edilen toplantı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Valisi Enver Ünlü, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Gülveren ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ersoy'un başkanlık ettiği basına kapalı toplantıda, bölge illerindeki güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

mehmet ersoy Trabzon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title