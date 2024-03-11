Üye Girişi
Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Ediyor

Güncelleme:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçede ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda destek oluyor. Belediye, düzenli gıda yardımı ve yardım kartı dağıtımıyla binlerce aileye yardım eli uzatıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçede ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Soysal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, belediyede kaydı olan 5 bin 675 aileye her ay düzenli gıda yardımı yapıyor.

Ramazan ayı için 18 ilçede belirledikleri 11 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım kartı dağıtan ekipler, yardımları vatandaşların ikamet adreslerine getirerek teslim ediliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal belediyeciliğe her zaman özel önem verdiklerini belirtti.

Sosyal belediyeciliğe verdikleri önem dolayısıyla yaşlılar, gençler, çocuklar ve özel gereksinimli bireylerle ilgili önemli projeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Yine Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimiz dar gelirli, engelli ve hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza her ay düzenli gıda kartı dağıtımı yapmaktadır. Bunun yanında mübarek ramazan ayında 18 ilçemizde titiz bir çalışma sonucu belirlenen 11 bin aileye gıda kartı dağıtılmaktadır. Bunu yaparken de ekiplerimiz vatandaşlarımızı bizzat evlerinde ziyaret ederek, kartlarını teslim etmektedir. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in başta Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini en kalbi duygularımla temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Belediye Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ömer Urgun kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ömer Urgun kaç yaşında, nereli? Samet Koçlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Samet Koçlu kaç yaşında, nereli? Ömer Hakverdi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi kaç yaşında, nereli? Erdal Hatipoğlu kimdir? AK Parti Adana- Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İsmet Temel kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İsmet Temel kaç yaşında, nereli? Veli Vural kimdir? AK Parti Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural kaç yaşında, nereli? Cemil Cebir kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir kaç yaşında, nereli? Fahrettin Karakurt kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Fahrettin Karakurt kaç yaşında, nereli? Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kaç yaşında, nereli? Özdemir Manavoğlu kimdir? AK Parti Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Yavan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavan kaç yaşında, nereli? Hüseyin Orhantekin kimdir? Cumhur İttifakı Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhantekin kaç yaşında, nereli? Nevzat Şavluk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Nevzat Şavluk kaç yaşında, nereli? Rıza Sümer kimdir? AK Parti Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer kaç yaşında, nereli? Jülide Gençer kimdir? Memleket Partisi İzmir Urla Belediye Başkan Adayı Jülide Gençer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title