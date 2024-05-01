Trabzon Büyükşehir Belediyesi Personeline Öfke ve Stres Kontrolü Eğitimi Verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde belediye personeline "Öfke ve stres kontrolü (kriz yönetimi), kadına yönelik şiddetle mücadele ve ihbar mekanizması" konulu eğitim verildi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, psikologlar Sonnur Horos ve Azize Doğu belediye personeline bilgilendirmede bulundu.

Horos, öfke kontrolü yöntemleri, problemi kabul etmek, iletişim becerisini geliştirmek, aşırı uçtaki kelimeleri yumuşatmak, davranışsal yöntemler, duygusal yöntemler, stres, olumlu düşünmek gibi birçok konuda katılımcılara bilgiler verdi.

Uygulamalı olarak katılımcılara nefes egzersizleri ve kademeli kas gevşetme hareketleri yaptıran Horos, "Önemli olan öfkelenmemek değil, öfkenin sonunda verdiğimiz tepkileri kontrol etmektir." ifadesini kullandı.

Psikolog Doğu ise şiddet ve kadına yönelik şiddet nedir, kadına yönelik şiddetin biçimleri, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddetler, tek taraflı ısrarlı takip, siber şiddet, şiddete maruz kalan üzerindeki etkileri, çocuklar üzerinde etkileri, kadına yönelik şiddetin toplumsal etkilerini ayrıntılı olarak anlattı.

Program soruların yanıtlanmasıyla tamamlandı.