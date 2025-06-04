Trablus'ta Çatışmalar Kurban Pazarlarını Olumsuz Etkiliyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta son dönemde yaşanan olaylar ve kentte devam eden kırılgan askeri durum kurban pazarlarını olumsuz etkiledi.

Trablus'taki çatışmaların ardından devam eden gerginlik nedeniyle kurban pazarları gecikmeli olarak açıldı. Her yıl Kurban Bayramından bir ay önce açılan pazarlar bu yıl bayrama bir hafta kala açılabildi.

Başkentteki askeri gerginlik ve meşru Ulusal Birlik Hükümetine ek olarak Bingazi'de Temsilciler Meclisinin atadığı hükümete ayrılan paralel bütçe likidite açığını derinleştirdi. Bu durum hem kurban fiyatlarının artmasına hem de alım gücünün düşmesine sebep oldu.

Trablus'ta devam eden kırılgan askeri durum nedeniyle başkentin en büyük kurban pazarı Tacura Kurban Pazarında da hareketliliğin zayıf olduğu görüldü.

Çatışmalar ardından insanlar kurban alma konusunda isteksizler

Terhune kentinde çobanlık yapan ve başkente küçükbaş hayvan getiren Ahmet el-Mecdub, AA muhabirine bu yıl kurban pazarlarının başkentteki durum nedeniyle çok geç açıldığını söyledi.

Mecdub, başkentteki son çatışmaların insanları endişeye sevk ettiğini ve kurban satın alma konusunda isteksiz davrandıklarını, ülkedeki likidite sorununun da kurban pazarlarını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Trablus kenti sakinlerinden Muhammed Ali Gays da, başkentteki olaylar nedeniyle çevre kentlerden kurbanlık hayvanların pazara getirilemediğini söyledi.

Trablus çevresindeki bazı yolların kapalı olduğunu aktaran Gays, "Bazı bölgelerde yol sorunları nedeniyle koyunlarını getiremeyen insanlar var, çünkü bazı yollar tamamen kapalı. Bu durum fiyatların yükselmesine yol açtı, kurbanlık hayvanın maliyeti 4.000 dinara ulaştı. Bunu kim karşılayabilir?" ifadelerini kullandı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.