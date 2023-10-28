TOSYALI ÖĞRENCİLERDEN OKUL BAHÇESİNDE '100'ÜNCÜ YIL' KOREOGRAFİSİ

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında özel bir koreografi hazırladı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında özel bir koreografi hazırladı. Öğrencilerin koreografiyi sergilediği anlar okulun çatısından kaydedildi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun bahçesinde çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, öğretmenlerin koordinasyonunda 'ay yıldız' ile '100. yıl' yazısı oluşturdu. Okul Müdürü Suat Aktürk, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. (DHA)