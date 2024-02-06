Tosya Kaymakamlığı, depremde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
Tosya Kaymakamlığı, geçen yıl meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu. Programa Kaymakam Uğur Ünsal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Dua ile sona eren programda, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.
Tosya Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okuttu.
Abdurrezzak Camisi'nde öğle namazından önce düzenlenen programa Kaymakam Uğur Ünsal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
İmam hatip ve müezzinlerce Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı dua ile sona erdi.