Tosya Kaymakamlığı, depremde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu

Tosya Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okuttu.

Abdurrezzak Camisi'nde öğle namazından önce düzenlenen programa Kaymakam Uğur Ünsal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İmam hatip ve müezzinlerce Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı dua ile sona erdi.