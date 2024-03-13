Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü. Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır halde çok miktarda sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır halde çok miktarda sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.