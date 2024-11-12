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"Tosuncuk" itiraf mektubunda işbirlikçisini hedef aldı

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Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye yazdığı itiraf mektubunda önceki beyanlarının doğru olmadığını belirterek işbirlikçisini hedef aldı. Aydın, "Mağdurların parasıyla dışarıda sefa sürüyor." dedi.

Çiftlik Bank davasında 'Tosuncuk" lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye yazdığı bir itiraf mektubu gönderdi. Aydın, mektubunda önceki beyanlarının doğru olmadığını belirtti ve işbirlikçisini hedef alarak, "Mağdurların parasıyla dışarıda sefa sürüyor." dedi.

FOTOĞRAFINI DA MEKTUBA EKLEDİ

Çiftlik Bank davasında, tutuklu sanık 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 3 ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Dava süreci devam ederken Mehmet Aydın, kaldığı cezaevinden mahkemeye mektup yazdı. Cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını da mektuba ekleyen Mehmet Aydın zayıflığıyla dikkat çekti.

Tosuncuk'tan Mahkemeye Mektup: 'Çiftlik Bank Mağdurlarının Parasıyla Ayhan Çalışkan Sefada'

"PARALARI NAYLON FATURAYLA PARAVAN ŞİRKETE AKTARDIK"

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın mahkemeye yazdığı mektupta "Önceki beyanlarımda Ayhan Çalışkan hakkında tesisimize makine yapan bir üretici olduğunu söylemiştim. Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay'da bulunan Osman Naim Kaya'nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır. Bu şirketlerdeki bana ait hisseler Uruguay devletinin bana ait mal varlıklarına el koyma riskine karşı Ayhan Çalışkan'a devredilmiştir. Söz konusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden, çok sayıda inşaat malzemesi alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir. Edirne'deki süt üretim tesisi müdürü makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan'ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur. Paraguay'a gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat ile birlikte Ayhan Çalışkan'ın İstanbul'daki şirket deposuna indirdik; onlar da şahittir. Bine yakın cihaz makine temsilcisi olarak Paraguay'a göndermeye çalışırken gümrükte yakalanmış sonrasında 200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna edip makinelerin Paraguay'a sevki sağlanmıştır. Bu olayı kendisi Osman Naim Kaya'ya anlatmıştır. Whatsapp konuşmaları dilekçemin ekinde mevcuttur" ifadelerini kullandı.

'Tosuncuk' itiraf mektubunda işbirlikçisini hedef aldı

"AYHAN ÇALIŞKAN DIŞARIDA SEFA SÜRMEKTEDİR"

Aydın, mektubuna şu sözlerle devam etti: "Makineler Paraguay'a ulaştıktan sonra Ayhan Çalışkan Paraguay ile ortağımıza 100 bin dolar göndermiştir. Davaya konu MASAK raporunda bu havale görülmektedir. Bu para makinelerin kurulması için, masraflar için gönderilmiştir. Uruguay ve Paraguay'daki mal varlıkları biz tutuklanınca Ayhan Çalışkan'a kalmıştı. Çiftlik Bank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir. Tüm bildiklerimi detaylı olarak anlatmak için tekrardan ifademi alınmasını ve gereğini arz ederim"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıA. Erol:

suçlulara iyi bakar devletimiz.

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