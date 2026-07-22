İZMİR'in Torbalı ilçesinde coğrafi işaretli Arslanlar biberinde hasat dönemi başladı. Yaklaşık 500 dönümlük alanda 200 üretici tarafından yetiştirilen, kendine özgü aroması ve acılığıyla bilinen biberin hasadı aralık ayı sonuna kadar sürecek.

Torbalı'da yaklaşık 500 dönümlük arazide yetiştirilen coğrafi işaretli Arslanlar biberinde hasat başladı. Nisan ayında ekimi yapılan biberin hasadı, haziran ayında başlayıp, aralık ayının sonuna kadar sürüyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen işçiler, öğle saatlerine kadar biber topluyor. Arslanlar Mahallesi'nden adını alan biber, hasadın ardından Ege Bölgesi'ne gönderiliyor. Torbalı'nın ilk, İzmir'in ise 35'inci coğrafi işaretli ürünü olan Arslanlar biberinin, bölgenin kendine özgü toprak yapısında yetiştiğini belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Arslanlar biberi bizim bölgemize has bir ürün. Buradaki nem oranı ve toprak yapısı ile 130 yıl önce köylülerimizin Rumeli'den mübadele esnasında getirdiği ve 'Yörük biberi' olarak bilinen bu ürün, zamanla köyün ismini alarak Arslanlar biberi olmuştur. Biberimiz gerçekten özel aroması ve acılığıyla bambaşka bir üründür. Coğrafi işaret aldıktan sonra çiftçimizin üretiminde bir artış söz konusu oldu. Biberimiz şu anda genelde sofralık olarak tüketiliyor. Ayrıca restoranlarda pide, lahmacun ve kebapların yanında servis ediliyor" dedi.

'ACILIĞI MİDEYE ZARAR VERMEZ'

Türkiye'de 'acı biber' denilince akla ilk olarak Urfa isotunun geldiğini belirten Olgun, "Biz zaman zaman Urfalı hemşehrilerimize sesleniyoruz. 'Gelin, şu acılığı bir yarıştırılalım. Urfa isotu mu daha acı yoksa Arslanlar biberi mi?' Fakat bugüne kadar bir cevap alamadık. Arslanlar biberinin acılığı dudaklarda ve ağızda belirir, mideye hiç zarar vermez ve sindirimi kolaylaştırır. Urfa biberi ise midede de acılık oluşturduğu için rahatsızlık verebiliyor. İtalyanlar, Arslanlar biberini alıp sanayide işleyerek sos haline getirmek istiyor. Rekolte geçen yıla kıyasla bu yıl daha iyi. Yağışlar güzel geçtiği için verim arttı. Bölgemizde yaklaşık 200 üreticimiz var ve 500 dönümlük arazide ekim yapılıyor. Bu biber her toprakta yetişmiyor. Torbalı'da Subaşı, Çaybaşı veya Pancar Ovası gibi farklı ovalar var ancak Arslanlar biberi sadece bu bölgenin kendine has toprağında yetişiyor" diye konuştu.

'ERKEN SAATLERDE BİBERLERİ TOPLUYORUZ'

Üreticilerden Fuat Aslanlar (68) ise "Bu biberin tohumunu kendimiz alıyoruz. Kıl biber, Manisa yeşili biberi, Arslanlar biberi ve Urfa biberini kendi tohumumuzla ekip yetiştirmeye devam ediyoruz. Nisan'ın 15'inde ekiyoruz. Haziran'ın 15'inde hasada yavaştan başlıyoruz. Sabah tarlaya gelip erken saatlerde biberleri toplamaya başlıyoruz. Biber fiyatları iyi. Biber tarlada 50 lira, pazarda ise 80 liradan satılıyor. Benim 6 dönümlük arazim ekili" dedi.

'HALKIMIZ SEVEREK TÜKETİYOR'

Üreticilerden Oktay Sert (28) de "25 dekara yakın Arslanlar biberi ekimi yaptık. Genel olarak halkın talebine göre Arslanlar biberi ekiyoruz. Hem acılığından hem biberin kalitesinden hem de veriminden dolayı Arslanlar biberi tercih ediliyor ve halkımız da severek tüketiyor. Diğer biberlere oranla acısı daha yüksek ve kurutma açısından da çok verimli bir biber. Tohumlarımız ata tohumu. Torbalı'nın sıcak iklimi biber için çok verimli ve elverişli. Acılığı da diğer bölgelerin biberlerine göre daha yüksek oluyor. 3 ton civarında verim bekliyoruz. Bu yıl topraklarımız suya doydu, yer altı sularımız da dolu. Bu sene oldukça memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı