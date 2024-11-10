Tokatlı kadın çiftçi devlet desteğiyle koyun sürüsü sahibi oldu

Tokat'ta yaşayan Ayşe Kipsöz, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nden yararlanarak sürü sahibi oldu.

Tokat Valiliğince küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 2019 yılında uygulamaya konulan projeden merkeze bağlı Tahtoba köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Kipsöz de yararlandı.

Verilen faizsiz kredi desteğiyle 2020'de 80 koyun alan Kipsöz, zamanla hayvanlarının sayısını 500'e çıkardı. Daha sonra koyunlarının 300'ünü satan Kipsöz, 200 koyunla hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyor.

Ayşe Kipsöz, AA muhabirine, devlet desteği için başvurduklarını, kuradan çıkınca destek almaya hak kazandıklarını dile getirerek, "Bugün 200 koyunum var. Projeden yararlandığımız için memnunum. Devletimiz var olsun, bu imkanı bize verdiği için. Devletimizin desteklerinden yararlanmak isteyenler de bizim gibi başvursun. Biz memnunuz, hayvancılıkla geçiniyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayşe Kipsöz'ün eşi Mehmet Kipsöz de hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, "Eşimle devlet desteğini duyduk ve başvurduk. Sayın Bakanımızdan, Valimizden, müdürümüzden Allah razı olsun. Yapmak isteyenlere bu işi öneriyoruz. 80 koyundan bu kadar sürü olacağını düşünmüyordum. Hayvan sayımız 500 olmuştu. Çok fazlasına bakamadığımız için biraz azalttık. Köyümüzde aynı projeden yararlanan iki kişi daha var. Onlar da hayvanlarını çoğalttılar." diye konuştu.

Proje kapsamında 1027 çiftçiye 92 bin 273 küçükbaş hayvan alındı

Tokat Valisi Abdullah Köklü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da Tarım Orman Şurası'ndaki konuşmasında 2020 yılını "küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Bu bağlamda küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için Tokat'ta da çalışma başlatıldığını belirten Köklü, Tokat Valiliği himayesinde 2023 Tokat Vizyonu çerçevesinde Tarım Tokat Projesi kapsamında küçükbaş yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelir kaynaklarının artırılması, köyden kente göçün önlenmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin hazırlandığını anlattı.

Projenin Türkiye'de ilk defa Tokat'ta uygulandığını vurgulayan Köklü, "İşbirliği yapılan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce ulusal proje olarak diğer valiliklere gönderilen proje 34 ilde uygulandı. Proje sadece çiftçinin düşük faizle hayvan temini olarak planlanmadı. Aynı zamanda ırk ıslahı, koruyucu hekimlik faaliyetleri, mera ıslahı, çiftçi eğitimleri, hayvan alım garantisi, kaba yem tohum desteği gibi geniş yelpazede organizasyon şeması içinde tasarlandı. Yerelden ulusala en önemli projelerden biri olarak başarıyla sürdürülmektedir." dedi.

Projenin 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığınca "2023 Geleceğin Tarım Projesi" ödülüne layık görüldüğüne işaret eden Köklü, "Projeye iki yılda 11 bini aşkın çiftçi başvurdu. İlk dokuz etapta şartları uygun olan 3 bin 600 çiftçi ile taahhüt imzalandı. 1027 çiftçiye 92 bin 273 küçükbaş hayvan alımı tamamlandı. Bunların içinde 78 kadın çiftçi de projeden yararlandı. Çiftçilerimizin kullandığı toplam faizsiz kredi miktarı ise 149 milyon liradır." diye konuştu.