Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda El Yapımı Patlayıcı da Ele Geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda el yapımı patlayıcı da ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddelerin yanı sıra el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde yapılan 2 farklı ara operasyonda adreslerde yapılan aramada; Toplam 5,28 gram Metamfetamin maddesi, Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 700 Türk Lirası para, 1 adet Hassas Terazi, 1 adet Bong ele geçirildi. 2 şüpheliye TCK 191 suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyon çerçevesinde Uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen bir şüphelinin de il merkezinde bulunan adresine geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda; 10 adet MKE 9 mm tabanca fişeği, 5 adet 43 EC ibareli tabanca fişeği, 3 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet uçaksavar fişeği, 6 adet uzun namlulu piyade tüfeği fişeği, 1 adet Çakmak gazı tüpü içerisinde barut ve saçma eklenerek yapılmış EYP(el yapımı patlayıcı), EYP yapımında kullanılan 3 adet boş çakmak gazı tüpü, EYP yapımında kullanılan içi saçma dolu siyah bantla sarılı plastik tüp, içi saçma dolu 1 adet şeffaf plastik kutu, EYP yapımında kullanılan 1 adet kırmızı ve 1 adet siyah kablo bantı, EYP yapımında kullanılan 2 adet içerisi boş plastik düzenek, EYP yapımında kullanılan 12 adet ateşleme fitili ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli N.Y. tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. - TOKAT