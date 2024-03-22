Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Tokat'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu, Tokat- Sivas kara yolunda buzlanma nedeniyle çok sayıda tır ve çekici araç yolda kaldı.

Kar yağışı nedeniyle 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Çamlıbel Geçidi yakınlarında buzlanma dolayısıyla çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı, bir süre trafik kontrollü sağlandı.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik tuzlama çalışması sonrasında, yolda kalan araçlar polis ve jandarmanın yardımıyla yola devam etti.

Ekiplerin bölgede tuzlama çalışmaları devam ediyor.