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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaan Yiğit yönetimindeki 60 KY 159 plakalı ticari araç, Başçiftlik-Reşadiye kara yolu Yazı mevkisinde İskender Yıldız yönetimindeki 60 ABF 192 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Yıldız yaralandı.

Ambulansla Başçiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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