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Tokat'ın Erbaa ilçesinde fotokapanla görüntülenen vaşak

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Yaban hayatı araştırmacısı Kenan Kesmez'in Canik Dağları eteklerinde kurulu fotokapanıyla bir vaşak kaydedildi. Görüntüde vaşak, ormanlık alanda dolaşırken kameranın önünden geçtikten sonra gözden kayboluyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir vaşak, fotokapanla görüntülendi.

Yaban hayatı alanında araştırma yapan Kenan Kesmez'in Canik Dağları eteklerinde kurulu fotokapanıyla bir vaşak kaydedildi.

Görüntüde ormanlık alanda dolaşan vaşak, kameranın önünden geçtikten bir süre sonra gözden kayboluyor.

Kaynak: AA / Güncel

Vaşak Canik Erbaa Tokat Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

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