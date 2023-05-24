Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tokat'ın Artova ve Pazar ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ın Artova ve Pazar ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu

Güncel Haberler

Tokat'ın Artova ve Pazar ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Tokat'ın Artova ve Pazar ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Artova ilçesinde öğleden sonra dolu yağışının ardından kuvvetli sağanak etkili oldu.

Yağmur sonrası ilçede su taşkınları meydana geldi, bazı ekili alanlar zarar gördü.

Artova Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışma yaptı.

Pazar ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Bazı ekili alanlar doludan zarar gördü.

Tokat Seçim Sonuçları
Tokat Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tokat Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel

Artova Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title