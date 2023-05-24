Tokat'ın Artova ve Pazar ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ın Artova ve Pazar ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Tokat'ın Artova ve Pazar ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Artova ilçesinde öğleden sonra dolu yağışının ardından kuvvetli sağanak etkili oldu.

Yağmur sonrası ilçede su taşkınları meydana geldi, bazı ekili alanlar zarar gördü.

Artova Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışma yaptı.

Pazar ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Bazı ekili alanlar doludan zarar gördü.