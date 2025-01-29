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Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimini yaptı. Küyük, 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor' ve 'Günlük Hayat' kategorilerinde ödüllendirilecek fotoğrafları oyladı.

Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Küyük, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafını seçen Küyük, "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri" karesini oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" fotoğrafını beğenen Küyük, "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesini seçti.

Küyük, "Günlük Hayat"ta ise Halil Sağırkaya'nın "Yaprak Yolu" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Küyük, AA çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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