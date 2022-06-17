TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Uşak'ta konuştu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ortak akılda, ortak fikirde buluşursak, o zaman bizim bileğimizi dünyada kimse bükemez" dedi.

Bir dizi ziyaret için kente gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Uşak Valisi Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamında ziyaret etti.

Ardından Uşak Ticaret Borsasına ziyaret gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında (UTSO) "UTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi"nin açılış törenine katıldı.

Vali Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile Belediye Başkanı Çakın, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Törenin ardından UTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne geçildi.

Vali Ergün, yaptığı konuşmada, Uşak'ın birçok alanda ilkler şehri olduğunu, geri dönüşüm sektöründe de Türkiye'de öncü bir rol üstlendiğini söyledi.

Kentteki organize sanayi bölgelerinin yüzde 100 doluluğa sahip olduğunu dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Hem üretim üssü hem de sağladığı istihdamla Uşak, ana sektörlerimiz arasında yer alan deri, tekstil, seramik, hayvansal ürünler ve geri dönüşümde öncü iller arasında yer almaktadır. 2021'de Uşak'ın ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak 368 milyon dolar olmuştur. Bu rakamlar ilimizden doğrudan yapılan ihracat rakamlarını göstermektedir. Halbuki üretilen ürünlerin niteliğine baktığımızda büyük çoğunluğunun nihai ürün olmadığı malumunuzdur. Bu durum bize aslında ilimizin ülke ihracatına katkısının görünenin katbekat üstünde olduğunu ifade etmektedir. Bu başarının aktörleri elbette girişimci iş insanlarımız ve çalışanlarımızdır."

"Rahmet ve bereket görmek istiyorsak birlikte hareket edeceğiz"

Hisarcıklıoğlu da TOBB bünyesinde Uyum, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezini faaliyete geçirdiklerini anımsatarak, merkezin hızla geliştiğini ve kullanımının da her geçen gün arttığını söyledi.

Merkezlerin tarafların uzlaşmasında da önemli bir paya sahip olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Şu an ülke genelinde arabuluculuğa gelen başvuru sayısı ayda 100 bine ulaştı. Bunların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlandı. En önemlisi de taraflar helalleşerek ayrıldı. Artık tüm ticari ihtilaflarınızı burada hem daha hızlı hem de daha ucuza çözebileceksiniz. Aylar ve hatta yıllar süren davaların burada birkaç hafta içinde sonuca ulaştığını görebileceksiniz." diye konuştu.

Uşak'ın Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu, özellikle de geri dönüşüm sektöründe kümelenmeyi başarmış bir kent olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Uşak, iplik, halı, deri ve dokuma kumaş başta olmak üzere 18 üründe üretim kapasitesi anlamında Türkiye'de birinci konumda. 11 üründe ikinci, 30 üründeyse üçüncü sırada yer alıyor. Bu vesileyle Uşak'ta üretim ve yatırım yapan tüm girişimcilerimizi de tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi veriyor. Rahmet ve bereket görmek istiyorsak birlikte hareket edeceğiz. Ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirinizi, farklı görüşlerinizden, etnik kökeninizden, mezhebinizden, siyasi görüşünüzden dolayı ötekileştirmeyin. Allah bize bir de beyin vermiş düşünelim diye. Düşünen adam farklı düşünür. Farklı düşündü diye kimseyi fikrinden, inancından dolayı ötekileştirmeyin. 86 milyon, bizim bizden başka dostumuz yok. Biz birbirimizi sevmedikçe mükemmel insan olamayız. Birbirinizi sevin. Ortak akılda, ortak fikirde buluşursak, o zaman bizim bileğimizi dünyada kimse bükemez."

Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir ve Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kentte, "en çok ihracat yapan", "en çok istihdam sağlayan", "en çok işlem yapan" gibi kriterlerde değerlendirilen firmalara protokol üyelerince plaket verildi.