TMO Genel Müdürü Güldal, Sivas Ticaret Borsası'nı Ziyaret Etti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ile bir araya geldi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, tarımsal üretim, hububat piyasalarındaki güncel gelişmeler, ürün alım politikaları ve üretici beklentileri ele alındı.

TMO Genel Müdürü Güldal, Sivas Ticaret Borsası'nın tarım sektörüne yön veren vizyoner çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, "Sahadaki aktörlerle kurulan güçlü iletişim, politika üretimi açısından büyük önem taşıyor. Üreticimizin emeğini korumak ve Türk tarımını daha da ileriye taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Karakaya ise Sivas'ın tarımsal üretim kapasitesi ve Ticaret Borsası'nın sektöre kazandırdığı yenilikçi hizmetler hakkında bilgi verdi.

Ziyarette TMO Alım ve Muhafaza Daire Başkanı Gökhan Gürbüz, Sivas Başmüdürü Emrah Varol, Başmüdür Yardımcıları Selçuk Göktaş, Ahmet Koç ve Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.