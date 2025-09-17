TKDK Başkanı: Türkiye'nin Tarımsal Gayrisafi Hasılası 74 Milyar Dolar

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, "Aslında ülkemizde bir üretim sorunu yok, ülkemiz 74 milyar dolarlık bir tarımsal gayrisafi hasıla üretmekte. Avrupa'da 1'inci konumdayız, dünyada 7'inci konumdayız." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte bir otelde, IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

TKDK Başkanı Antalyalı, burada yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin bereketli tarım topraklarıyla ülkeye değer katan, Trakya'nın "yeşil cenneti" olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeyi ve üreticilerin emeğini katma değere dönüştürmeyi amaçladıklarını belirten Antalyalı, kadınları ve gençleri kendi işlerinin sahibi yaparak ekonomiye katkı sağlamaları yolunda desteklemek istediklerini ifade etti.

Tarım ve sanayide Kırklareli'ni çok daha ileriye taşımayı hedeflediklerini aktaran Antalyalı, bu kapsamda yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Antalyalı, IPARD programlarının 2011 yılında hayata geçirildiğini belirterek, programı kırsal kalkınmayı, üretim ve insanı merkezine alan planlı ve sürdürülebilir bir anlayış ile yürüttüklerini kaydetti.

Antalyalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatımızı artırıyor, insanımıza yerinde istihdam imkanı oluşturuyoruz. Uyguladığımız programlarla bir yandan üretimi, diğer yandan yerinde işleme ve pazarlamayı destekliyoruz. Böylece tarım ve gıda zincirinin tüm halkalarını birbirine bağlıyor, üreticiden tüketiciye uzanan süreci AB standartlarında, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için çaba harcıyoruz."

Kırsal bölgelerde refahı artırma hedefiyle 14 yıldır yatırımcıları hibe programları ile desteklediklerini dile getiren Antalyalı, 42 ilde başlayan programın IPARD III dönemiyle birlikte artık 81 ilde başarıyla uygulanabilir hale geldiğini kaydetti.

Bir yandan üretimi desteklerken, diğer yandan da üretilen ürünlerin yerinde işlenmesi ve pazarlanmasını da desteklediklerini vurgulayan Antalyalı, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla tarım ve gıda zincirinin tüm halkalarını birbirine bağlıyoruz, bu çok önemli. Aslında ülkemizde bir üretim sorunu yok, ülkemiz 74 milyar dolarlık bir tarımsal gayrisafi hasıla üretmekte. Avrupa'da 1'inci konumdayız, dünyada 7'inci konumdayız. Bizim temel konumuz aslında bunu katma değerli ürün haline getirip sizlere daha yüksek gelir edeceğiniz bu yatırımları yerinde işlemeyi ve yerel kalkınmayı sağlamak. Yani sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'doğdukları yerde doyar hale getirmek'. Bunun için çaba sarf ediyoruz."

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Kırklareli'nin tarım ve hayvancılık alanında olduğu gibi buna bağlı birçok sektörde de her geçen gün gelişmeye devam ettiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da kentte tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde görevli Nihal Burhan IPARD programı ve desteklemeleri hakkında bilgi verdi.