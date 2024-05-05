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TİSK, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nda 'sıfır kazaya yolculuk' sürecini sürdürüyor

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), çalışanların sağlık ve güvenliğinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu, bu kapsamda 2022'de başlatılan 'sıfır kazaya yolculuk' sürecinin devam ettiğini bildirdi. TİSK, iş güvenliği kültürünü işletmeler ve çalışanlar başta olmak üzere toplumun her kesimine yerleştirmeyi hedefliyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), çalışanların sağlık ve güvenliğinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu, bu kapsamda 2022'de başlatılan "sıfır kazaya yolculuk" sürecinin devam ettiğini bildirdi.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, 4-10 Mayıs'ın İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası olduğu anımsatılarak, iş güvenliği kültürünü işletmeler ve çalışanlar başta olmak üzere toplumun her kesimine yerleştirmenin TİSK'in ana hedeflerinden biri olduğu vurgulandı.

Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişinin iş kazasına maruz kaldığına işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman birinci önceliğimiz oldu. Bu kapsamda başlattığımız 'sıfır kazaya yolculuk' sürecimiz devam ediyor. TİSK Mikrocerrahi Vakfının destekleriyle başlatılan projeler ile ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konularında öncüyüz. Bu kapsamda, yapay zeka destekli İSG video analiz yazılımını işletmelerin kullanımına sunduk. Yapay zeka destekli yazılım, TİSK ekosisteminde yer alan 21 üye işveren sendikasına bağlı 13 sektörde yüzlerce tesise entegre edildi. 22 milyar görüntünün bir günde işlenmesine imkan sağlayan yapay zeka teknolojisi sayesinde kazalara karşı önleyici tedbirler ve aksiyonlar alındı. 30 ilde 100 binden fazla çalışan, olası kazalara karşı korundu."

"Sıfır kaza hedefi ile birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz"

Kovid-19 salgını döneminde "TİSK Akademi Online Gelişim Platformu"nun hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TİSK Akademi Online Gelişim platformu ile bugüne kadar 200 bine yakın çalışana ücretsiz iş sağlığı güvenliği eğitimi verildi. Eğitimler, daha da fazlası ile hala binlerce çalışana ücretsiz olarak ulaştırılıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi can güvenliğimizin her şeyin üstünde olduğunu gösterdi. TİSK, deprem bölgesindeki daimi desteğini sürdürürken, 2021'de AFAD ile yaptığımız işbirliği kapsamında 'depreme hazırlıklı olmak' ve 'afet bilinci' gibi eğitimler 20 binden fazla çalışana ulaştırdı. Bu yıl devam eden eğitimler ile TİSK, işletmelerde arama-kurtarma ekipleri kurulmasına öncülük etmeyi sürdürüyor. TİSK olarak, sektörel İSG rehberleri hazırlanması, iş kazaları farkındalığı için hazırlanan animasyon videoları, işyerlerinde gerekli iş hijyeni ölçümleri ile de durmadan İSG konusunda 'sıfır kaza' hedefi ile birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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