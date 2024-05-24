Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen tırın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı, kavşakta bekleyen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen tırın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.A'nın (26) kullandığı 63 RD 780 plakalı tır, Turgutlu-İzmir kara yolu Çepnidere Mahallesi kavşağında kırmızı ışıkta geçti. Tır, bu sırada kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan M.E'nin (30) kullandığı 45 ANZ 161 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Tır sürücüsü H.A. gözaltına alındı.
Kaza anı, kavşakta bekleyen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.