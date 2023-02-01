TIR'DAN MALLARI İNDİRİRKEN KAÇAK GÖÇMENLE KARŞILAŞTILAR

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, TIR'dan yük indiren işçiler paletlerin arasında saklanan yabancı uyruklu bir kişiyi görerek polise haber verdi. Yurda kaçak giren kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olay saat 15.00 sıralarında Sepetlipınar Mahallesi Zeynelağa Caddesi üzerinde bir firmada meydana geldi. TIR ile firmaya getirilen malları indiren işçiler, paletler arasında bir kişinin olduğunu gördü. Yabancı uyruklu kişiyi firmada bekleten çalışanlar, durumu polise bildirdi. Yurda kaçak giren kişinin, yolda mola veren TIR'a gizlice bindiği düşünüldü. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişi işlemler için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)