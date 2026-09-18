TİP, Emlak Katılım'ın Katılımevim ve Birevim görüşmesine birikimler için tepki gösterdi

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(ANKARA) - TİP, Emlak Katılım'ın Katılımevim ve Birevim gibi tasarruf finansman şirketlerini satın almak üzere görüşmelere başladığını belirterek, "Kamunun görevi şirket sahiplerinin zararını üstlenmek değil, yurttaşların birikimini ve barınma hakkını korumaktır" açıklamasını yaptı.

TİP, Emlak Katılım'ın bazı tasarruf finansman şirketlerini satın almak üzere görüşmelere başlamasına tepki gösterdi. Katılımevim, Birevim ve benzeri sistemlerde bulunan yurttaşların birikimlerinin kamu güvencesine alınması gerektiğini belirten TİP, kamu kaynağı kullanılmadan önce şirket sahipleri ve ortaklarının mal varlıklarına el konulması çağrısında bulundu.

TİP'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de yaşanan finansal kriz bugün yalnızca borsada işlem yapan yatırımcıları değil, yıllarca çalışıp biriktirdiği parayla ev sahibi olmaya çalışan yüz binlerce yurttaşı da kaygı içinde bırakmıştır.

Katılımevim ve Birevim gibi tasarruf finansman şirketleri kanalıyla ev sahibi olmak isteyenler, yüksek kiralar ve erişilmez konut fiyatları karşısında çaresiz kalan emekçilerdir.

Bugün Emlak Katılım'ın bu şirketleri satın almak üzere görüşmelere başlaması, bir gerçeği yeniden göstermektedir:

Halkın ev almak için verdiği paralarla kendilerine spekülatif yatırım şirketleri kuranlar krize girdiğinde kamu devreye giriyor. Ama yurttaş barınamıyorken aynı kamu ortada yok.

Türkiye İşçi Partisi olarak açıkça söylüyoruz:

Kamunun görevi şirket sahiplerinin zararını üstlenmek değil, yurttaşların birikimini ve barınma hakkını korumaktır.

Bu krizin bedeli yıllarca tasarruf etmiş insanlara ödetilemez. Katılımevim, Birevim ve benzeri sistemlerde bulunan yurttaşların birikimleri kamu güvencesine alınmalı; hiçbir hak kaybına izin verilmemelidir.

Ancak mesele yalnızca bugünkü mağduriyet değildir.

İnsanları yıllarca taksit ödeyerek, kura bekleyerek ve özel finans şirketlerine güvenmek zorunda bırakan şey Türkiye'deki konut krizidir.

Barınmak temel bir haktır; yatırım ve spekülasyon aracı değildir.

Kamu kaynakları şirket kurtarmak için değil; sosyal konut üretmek, kiraları erişilebilir hale getirmek ve emekçilerin güvenli biçimde konuta ulaşmasını sağlamak için kullanılmalıdır.

Finans piyasalarında bugün yaşananların bütün maliyeti ve sorumluları açıklanmalı; kamu kaynağı kullanılacaksa önce bu şirketlerin sahipleri ve ortaklarının tüm mal varlıklarına el konulmalıdır.

Şirketleri değil, halkın birikimini koruyun. Konut rant için değil, yaşamak içindir. Kar özelin, zarar kamunun olamaz."

Kaynak: ANKA