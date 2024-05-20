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Tilki çay ocağının maskotu oldu

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan tilki, çay ocağının yolunu tuttu. Hemen her gün çay ocağına gelen tilki, işletmecinin elinden beslenip, bölgeden ayrılıyor.

Tilki çay ocağının maskotu oldu

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan tilki, çay ocağının yolunu tuttu. Hemen her gün çay ocağına gelen tilki, işletmecinin elinden beslenip, bölgeden ayrılıyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir çay ocağının müdavimleri arasına tilki de girdi. Doğal yaşam ortamında yiyecek bulamayan tilki, hemen her gün geldiği çay ocağında işletmeci Altan Şahin'i bularak günlük yiyeceğini alıyor. Her geldiğinde çay ocağı işletmecisi Altan Şahin'in kucağına kadar gelip, elinden beslenen tilki, daha sonra mekandan ayrılıyor. İkili arasında oluşan bağ, çay ocağına gelen vatandaşları da şaşırtıyor. Şahin, "Tilki hemen her gün işletmemize gelir, yiyeceğini yer ve gider. Aramızda adı konulmamış bir bağ oluştu. Tunceli, doğası itibari ile yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar hayvanlara yiyecek vererek destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pülümür Tunceli Yaşam Güncel Haberler

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