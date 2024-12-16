TİKA, Afganistan'daki Safran Çiftçilerine Destek Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), kaliteli safranıyla meşhur Afganistan'da, ülkenin batısındaki çiftçiler için ekipman ve malzeme desteğinde bulundu.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, Afganistan'daki kalkınma projelerine verilen desteğin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Afganistan Safran Birliği işbirliğiyle Herat vilayetinde yaşayan safran çiftçilerine ekipman ve malzeme desteğinde bulunulduğu kaydedildi.

Malzemelerin teslim törenine Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Afganistan Safran Birliği Başkanı İbrahim Adil ile ilçe ve köylerden birçok çiftçi katıldı.

Afganistan Safran Birliği Başkanı Adil, söz konusu destek nedeniyle Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini sunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir müddet önce TİKA'ya talep yazısı yazmıştık. Sağ olsunlar bizi ve çiftçileri kırmayıp safran çiftçilerine safranı toplamak ve taşımak için 4 bin 500 küçük ve büyük boy sepet, safranı çiçeğinden ayıklamak için sandalyesiyle birlikte 10 masa, 20 kurutma makinesi, 4 poşetleme ve paketleme makinesi, safranı depolama kazanı gibi malzeme yardımında bulundular. Afganistan genelinde 38 birliğimiz var, safranın daha çok üretilmesi için Afganistan'ın kuzeyinde bulunan birliklerimizin de desteklemesini istiyoruz. Bize verilen makineler sayesinde kalite bakımından her bir kilogram safran fiyatında 200 dolar artış olacaktır."

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Deniz de Afgan halkına yönelik desteklerin süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkenin ana geçim kaynağı olan tarım bizim için öncelikli çalışma alanıdır. Daha önceden Başkanlığımızca safran çiftçilerine safran soğanı dağıtılıp bu bitkinin yaygınlaşmasına zemin hazırlandığı gibi, şimdi de çiftçilerin daha rahat ve etkin çalışabilmesi için gerekli ekipman ve makineler temin edildi. Böylece kırsaldaki çiftçinin imkanlarının artması ve ham safranın ülke içinde paketlenip daha çok ekonomik getiri sağlaması için Herat'ın Peştun Zergun, Obe, Şinden, Gozere, İncil, Keruh ve Guriyan ilçelerindeki 1000 çiftçinin istifade edebileceği cihazlar ve makineler hazırlandı."

Haşhaşa alternatif ürünlerin başında gelen safranın üretimini bölgede büyük çoğunluğu kadın, 50 binden fazla çiftçinin yaptığını anlatan Deniz, bu ürünün belli standartlarda işlenip paketlenmesi için gerekli çalışmaların ülkenin ve doğrudan halkın ekonomisine destek sağladığını bildirdi.

Başkonsolos İlhan da salgın döneminde çiftçilerin, ne kadar önemli bir rol taşıdıklarının herkes tarafından anlaşıldığını ve geleceğin dünyasında doğal olarak konumunu koruyacağını belirtti.

İlhan, bu nedenle safran eken Afgan çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.