Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Ateşkes tamam mı devam mı? Hamas'tan kritik açıklama
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var

Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de yeni hükümetin gümrük vergilerini yüzde 300 ila 500 oranında artırma kararı alması, Türkiye'nin Suriye ihracatını olumsuz etkiledi. Ticaret Bakanlığı, Suriye'de uygulamaya giren tek tip vergilendirme sisteminin tüm gümrük idarelerinde geçerli olduğunu ve iki ülke arasında daha kapsamlı bir anlaşmanın yapılması için önümüzdeki hafta toplantı yapılacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Suriye'de 11 Ocak'ta tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçildiğini belirterek, "Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye'nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de geçici hükümetin "Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini artırdığı" yönünde ortaya atılan iddialara yanıt verildi.

SURİYE YÖNETİMİ TEK TİP VERGİ UYGULAMASINA GEÇTİ

Açıklamada, "Suriye yeni yönetimi 11 Ocak'ta ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye'nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır." denildi.

Türkiye'nin Suriye'de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında ortak çalışmalar yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapıldığı ve yapılmaya devam edildiği aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'deki Gümrük Vergi Düzenlemesine Açıklama

Açıklamada, Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: Görüşmelerde önümüzdeki hafta yüz yüze toplantı yapılması planlandı. Ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır. Suriye'nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.

Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
img

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
img

İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi
img

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Akaryakıta yeni zam geliyor

Akaryakıta yeni zam geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.