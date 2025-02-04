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Simidi zamlı satan işletmelere yasal işlem başlatıldı

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Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da simit fiyatlarını 20 TL'ye yükselten işletmelerle ilgili inceleme başlattı. Resmi fiyat tarifesi olan "100 gram simit 10 TL" tarifesine aykırı bir şekilde 20 TL'ye simit satan 35 işletme tespit edilerek tutanak tutuldu.

İstanbul'da bu hafta başında bazı işletmelerde simit 20 TL ve üstünde fiyatlara satılmaya başlandı. Daha önce 15 TL'den satılan simite yüzde 33 oranında zam uygulandı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da bazı işletmelerde simit fiyatının 20 liraya satılmasına ilişkin gelen şikayetler üzerine işletmelere yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Gürcan'ın açıklamasında şunları kaydetti:

Serbest piyasa koşulları çerçevesinde tüketici haklarını korumak ve adil, rekabetçi bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla piyasa denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son günlerde yazılı, görsel ve dijital basında yer alan 'simitin 20 TL'ye satıldığı' yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmiştir.

35 İŞLETMEYE CEZA KESİLDİ

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 3 Şubat 2025 tarihinde 18 ayrı ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, simit satış fiyatlarına yönelik incelemeler titizlikle yürütülmüştür. Yapılan kontroller neticesinde, resmi fiyat tarifesi olan '100 gr simit 10 TL' tarifesine aykırı olarak 35 işletmenin simit cinsi unlu mamulü 20 TL'den sattığı tespit edilmiştir. Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir.

"SPEKÜLATİF FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI YAPTIRIMLARI KARARLILIKLA UYGULUYORUZ"

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizi korumak, piyasalarda fiyat istikrarını sağlamak ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetim faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede, özellikle temel gıda maddeleri ve zorunlu tüketim ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip ediyor, spekülatif fiyat artışlarına karşı gerekli tüm idari yaptırımları kararlılıkla uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz."

Simidi zamlı satan işletmelere yasal işlem başlatıldı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSEN BİLME:

ekmeğede sürekli zam var onada müdahale etseler ya. Fırıncılar odası hilenin büyüğünü yapıyor. normal ekmek gramajı 360 gram idi eskiden. Zamanla Düşürdüler 300 grama sonra 240 ve 200 grama.. Fırıncılar odasının taktiğide şu 300 gram ekmeği 15 Tl yaptılar sonra 3 ay olmadan 240 grama düşürdüler aynı fiyattan sattılar.Gramajla oynanarak sürekli zam yapılıyor.

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

ZINCIR MARKETLER e gucunuz yetmiyor ama

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

gunaydin

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Haber YorumlarıEr Di :

Bütün kuşlar yakalandı bi leylek kaldı dimi.

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