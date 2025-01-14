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Ticaret Bakanı Bolat, AB Delegasyon Başkanı ile Gümrük Birliği Reformunu Görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, AB Delegasyon Başkanı ile Gümrük Birliği Reformunu Görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Thomas Ossowski ile gerçekleştirdiği görüşmede Gümrük Birliği reformu müzakerelerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı ve AB ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını ifade etti.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bolat, "Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilişkilerimize ve iş birliğimize ivme kazandırdığı bir dönemde Gümrük Birliği reformu müzakerelerinin de hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlık'ta Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile bir araya geldiklerini açıkladı. Bolat, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye, en önemli ticari ve ekonomik ortağı olan AB ile ilişkilerini çok yönlü olarak geliştirmeye büyük önem vermektedir. Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilişkilerimize ve iş birliğimize ivme kazandırdığı bir dönemde Gümrük Birliği reformu müzakerelerinin de hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye, kapsayıcı bir AB ticaret politikası ile yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki iş birliğini savunmaktadır. Bu doğrultuda AB ile ticari ilişkilerimizi derinleştirmeye ve geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle Sayın Ossowski'ye görevinde başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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