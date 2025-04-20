THY, Kahramanmaraş'ın güzellikleri ile dondurmasını dünyaya tanıtacak

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle Kahramanmaraş Tanıtım Programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programa, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, A Jet Genel Müdürü Kerem Sarp, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Murat Şeker, THY üst yönetimi, milletvekilleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, THY yönetimi olarak Kahramanmaraş'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, şehrin kültürel, doğal güzelliklerinin yanı sıra gastronomi alanında da Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri olduğunu söyledi.

"Ülkemize iş, kültür, tarih ve gastronomi için gelen turistlere odaklanıyoruz"

THY'nin 2024'te 85.2 milyon yolcu taşıdığı bilgisini paylaşan Bolat, "Bunlardan 8.2 milyonu turist. Bunların dönüşleri de olduğu için aslında bu 16 milyon yolcu anlamına geliyor. Taşıdığımız turistlerin ülke ekonomisine katkısını 17.2 milyar dolar olarak ölçüyoruz. Türkiye'ye 60 milyonun üstünde turist geldi. Biz özellikle kültüre ve tarihe meraklı insanları getirmeye çalışıyoruz. Geldiklerinde bir haftadan fazla kalıyorlar ve ülkemize 3-4 bin dolar bırakıyor. Bu açıdan da THY olarak daha çok ülkemize iş, kültür, tarih ve gastronomi için gelen turistlere odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolat, THY'nin 2003'te 65 uçağa sahip olduğunu ve 10 milyon yolcu taşıdığını kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havacılığa ilişkin vizyonuyla bugün Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika ve Orta Doğu'ya kadar yüzlerce noktaya uçtuklarını, bu yıl içerisinde filolarını 500 uçağın üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Uçaklarında THY'yi anlatan film pek göstermediklerini ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

"Daha çok Türkiye'yi anlatıyoruz. Çünkü Türkiye'ye katma değeri yüksek turistlerin gelmesi çok önemli. Bugüne kadar 6 kıtada 108 reklam kampanyası yaptık. Bunlarla 2 milyar kişiye ulaştık. Böylece ülkemizin tanınırlığını arttırmaya çalışıyoruz. Ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki yerleri çok önemli. Bunlar birer marka. Ancak maalesef 22 tane yerimiz listede. Ama sevinerek görüyoruz ki birçok yer bekleme listesinde. Buraların bir an önce kalıcı miras listesine girmeleri için dünyada tanınırlığını arttırmamız lazım. THY olarak da buralarda elimizden gelen destekleri vereceğiz."

Bolat, THY'nin 10 milyonu Uzak Doğu'dan ve 5 milyonu Amerika'dan olmak üzere 15 milyon katma değeri yüksek turist getirerek, 45 milyar dolar turizm geliri hedefi bulunduğunu aktardı.

"Kahramanmaraş'ı tanıtan videolarımız olacak"

Turizmin mal ihracatına göre daha verimli olduğunu vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke ekonomisine katkısı daha yüksektir, istihdamı daha fazladır. Bu da bizim neden Kahramanmaraş heyetiyle turizme odaklanmamız gerektiğinin de böylece bir göstergesi olur. Uzun uçuşlarımızda bölgesel lezzetler kategorisinde Maraş dondurmasını tanıtacağız. Maraş dondurmasıyla alakalı bilgilendirmemiz olacak ve web sitemiz vasıtasıyla Kahramanmaraş'ı da tanıtan videolarımız olacak."

Kahramanmaraş'ı tanıtım faaliyetleri yürüteceklerini ve milyonlarca kişiye erişmeyi hedeflediklerini anlatan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tanıtım turlarımız var. Kahramanmaraş'ı Çin'de tanıtacağız. Influencerlar getireceğiz. Hong Kong'dan tanıtım turları yapacağız. Malezya'dan insanlar getireceğiz. Özellikle Ashab-ı Kehf'in onların ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Tayvan da kültüre meraklı bir ülke. Tayvan ve Avustralya'dan da insanlara ulaşmayı düşünüyoruz. Biz 85 milyon kişi taşıyoruz. 85 milyon insanın yanı sıra web sitemiz vasıtasıyla daha çok insana erişeceğiz."

"Bizim bir tek muradımız var"

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, şehrin en önemli sorunlarından birinin tanıtım olduğuna işaret ederek, turizmin bu toplantıyla birlikte önemli bir ivme kazanacağını ve kentin hak ettiği yere geleceğine inandığını kaydetti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel de toplantının şehre kültür ve turizm anlamında çok değerli katkılar yapacağına inandığını dile getirdi.

Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Kirişçi ise 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmalara değinerek, "Bizim bir tek muradımız var bu yeni dönemle ilgili. Artık Kahramanmaraş'ın ihyası ve inşası değil, bunun ötesinde Kahramanmaraş'ın yeni Kahramanmaraş olarak bundan sonra yoluna devam etmesini sağlayıcı adımlar atmak." dedi.

Konuşmaların ardından fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken, protokol üyeleri daha sonra Olgunlaştırma Enstitüsünün hazırladığı "Kahramanmaraş'ın Değerleri Sergisi"ni gezdi.

Protokol üyeleri, Ali Kayası Cam Teras, Döngel Mağaraları, Şairler Tepesi gibi şehrin öne çıkan bazı turizm alanlarını da dolaştı.