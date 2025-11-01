Haberler

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

Güncelleme:
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde ölü bulundu.

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sabah saatlerinde ölü bulundu.

Cezaevi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Özer'in tek kişilik hücresinde banyoda asılı halde olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ARNAVUTLUK'TA YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Thodex'in kurucusu olan Faruk Fatih Özer, 2021 yılında yurt dışına kaçtıktan sonra Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanmış, daha sonra Türkiye'ye iade edilmişti.

Hakkında "Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, Özer'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

THODEX VURGUNU NASIL BAŞLADI?

2017'de Özer tarafından Koineks ismiyle kurulan şirket, kuruluş zamanına göre Türkiye'nin dördüncü kripto para borsasıydı. Türkiye'nin ilk Bitcoin ATM'sini kuran şirket, 2020'de ise Türkiye'den global pazara açılan ilk kripto para borsası olmuştu.

Borsa, 2021'de şirketin kurucusu Özer'in kaçmasından iki gün önce sistemlerini bakıma aldıkları gerekçesiyle sistemlerini aniden kapatmıştı. Bunun ardından yatırımcılar ve borsanın kullanıcıları suç duyurusunda bulunmaya başlamıştı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar belirtilmişti.

Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, bu platformun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği, bunların önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı" nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği anlatılmıştı.

Bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna dikkati çekilen iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Esas hakkındaki mütalaada ise sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Sanık Zuhal Özer'in ise "örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, diğer 17 sanığın çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmesi istenmişti.

FARUK FATİH ÖZER 23 NİSAN'DA TUTUKLANMIŞTI

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından aynı yıl 20 Nisan 2023'te ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2023'de verilen kararda, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

Öte yandan bir müşteki yönünden sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezasına hükmedilmişti.

Özer kardeşler ayrı ayrı toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verilmişti.

Heyet, 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat kararı, 4 sanığın ise tahliyesine hükmetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
