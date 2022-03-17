Terzilerden toplanan atık kumaşlar oyuncak bebeklere kıyafet oluyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kadın destek ve eğitim merkezinde eğitim alan kadınlar, terzilerden topladıkları kumaş parçalarından oyuncak bebekler için yöresel kıyafet dikiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek ve Eğitim Merkezi kurslarına katılan kadınlar, oyuncak bebekler için diktikleri kıyafetlerin ilgi görmesi üzerine seri üretim kararı aldı.

Terzilerden atık kumaşları toplayan ve belediyenin desteğiyle temin edilen bebeklere yöresel kıyafetler dikerek bu ürünlerin ticarileşmesini sağlayan kadınlar, hem aile bütçelerine hem kentin ekonomisine katkıda bulunuyor.

TOKİ Kadın Destek ve Eğitim Merkezi Sorumlusu Ülkü Emine Kaplan, AA muhabirine merkezdeki 15 kursa yaklaşık 200 kadın kursiyerin katıldığını söyledi.

Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün ziyaret ettiği kurslarda beğendiği bebekleri satın almak istemesinin kadınlara ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kadınların sıfır maliyetle üretim yaptıklarını vurgulayan Kaplan, şöyle konuştu:

"Belediye başkanımız yaptığımız bebekleri beğenerek bizden satın almak istediğini söyleyince sevinerek kabul ettik. Bebeklerin kıyafetlerini tamamen terzilerden topladığımız ve kurslardan artan bez parçalarından üretiyoruz. Günlük 300 oyuncak bebek üreterek tanesini 20 liradan başkanımız bizden satın alıyor. Kursumuza katılan 40 kursiyerimiz de bebek üretiyor. Günlük 2 ila 15 arasında oyuncak bebek yapan kursiyerlerimiz var. Bebeğin mankenini başkanımız Beyazgül bize gönderiyor, kıyafetlerini de tamamen atık bezlerden elde ederek cebimizden hiç para çıkmadan üretiyoruz. Bebeklerin üretiminde hiç bir masrafımız yok, kazanılan paranın tamamı kursiyerlerimize kalıyor."

Kısa süre önce Fransa'ya da 20 bebek gönderdiklerini anlatan Kaplan, hedeflerinin bebek satışlarını daha da artırmak olduğunu dile getirdi.

"Hem çocuklar hem kadınlar seviniyor"

Kursiyerlerden Havva Aydemir, yaklaşık 4 yıl önce Kadın Destek ve Eğitim Merkezi ile tanıştığını ve 2 yıldır üretim yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Daha önceleri dikiş nakış işleriyle ilgilendiğini ve son olarak bebek üretimine katıldığını aktaran Aydemir, şöyle devam etti:

"Burada kazandığımız paralarla kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, aile bütçemize de katkıda bulunmuş oluyoruz. Zeynel Abidin Beyazgül'e çok teşekkür ediyoruz, hem çocukları sevindiriyor hem bizlerden bebekleri satın alarak aile bütçemize katkıda bulunmamızı sağlıyor. Kursta bebek üretiminde artık elimiz alıştı ve daha seri bir şekilde çalışıyoruz. Hayalim ileride kendime ait bir iş yeri açarak bebek üretip satmak ve birkaç kadına iş vermek. İnşallah bunu gerçekleştiririm. Bebeklerimizin artık yurt dışına da satılması ve yöremize ait kıyafetlerin tanıtılması da bizi gururlandırıyor."

Usta öğretici Meral Çoban da kursiyer olarak başladığı merkezde artık kursiyerler yetiştirdiğini söyledi.

Yetiştirdiği kursiyerlerden 3 tanesinin usta öğretici olmasının sevincini yaşadığını aktaran Çoban, "Kadın kursiyerlerimiz kadın terzilerden atık bezleri toplayarak buraya getiriyor ve yöresel bebek yapımında kullanıyoruz. Sıfır maliyetle kadınlarımız hem aile bütçelerine hem şehrimizin ekonomisine katkıda bulunmuş oluyorlar." diye konuştu.