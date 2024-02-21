TEPAV tarafından Rusya'nın Ukrayna'ya Savaşı paneli düzenlendi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından Ankara'da, "Rusya'nın Ukrayna'ya Savaşı: Toparlanma ve İnsani Boyut" başlıklı panel düzenlendi.

TEPAV binasında yapılan panele, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Prof. Dr. Güven Sak ve Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Bodnar, açılış konuşmasında, etkinlik için TEPAV yetkililerine teşekkür etti.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın, ikinci yılına gireceğini hatırlatan Bodnar, savaşın "korkunç" olduğunu kaydetti.

Bodnar, savaşla ilgili çok sayıda konunun tartışıldığına işaret ederek, savaşta en çok zararı çocuklar ve kadınların gördüğünü vurguladı.

"Türk iş dünyası yeniden yapılanma için Ukrayna'daki öncü güçlerden"

Ukrayna'nın yeniden inşası sürecine değinen Bodnar, "Bugün bile cephedeki korkunç duruma ve sürekli saldırılara rağmen, geleceği düşünüyoruz ve Türk iş dünyası yeniden yapılanma için Ukrayna'daki öncü güçlerden." dedi.

Bodnar, Türk iş dünyasına övgüde bulunarak, birçok firmanın hala Ukrayna'da çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın çok sayıda projeye açık olduğunu belirten Büyükelçi Bodnar, "Bu, Ukrayna'nın hayatta olduğu, Ukrayna'nın yaşamaya devam ettiği anlamına geliyor." diye konuştu.

Bodnar, Türkiye'nin savaştan sonra çok sayıda Ukrayna vatandaşına ev sahipliği yaptığını, bunların arasında yetimlerin de olduğunu aktardı.

Türkiye'ye yardımları için teşekkür eden Bodnar, Ukrayna'da insanlara yardım etmeye devam eden Türk doktorlar olduğuna da dikkati çekti.

Türkiye "Ukrayna ile birlikte"

Büyükelçi Güldere de etkinliğin düzenlemesindeki katkıları nedeniyle TEPAV ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne teşekkür etti.

Güldere, Ukrayna'ya yönelik yardımların anlamlı olduğunu, Türk firmalarının da Ukrayna'ya yardımlarda bulunduğunu anlattı.

Türk firmaların halen Ukrayna'daki faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Güldere, Türkiye'nin süreçte "Ukrayna ile birlikte" olduğuna işaret etti.

Büyükelçi Güldere, Kiev'deki görevinde savaşın başlamasıyla, Büyükelçilik yerleşkesinin çok sayıda amaç için kullanıldığını bildirdi.

Ukrayna'nın farklı bölgelerinden yetim çocukların Türkiye'ye getirildiğini söyleyen Güldere, çocukların Türkiye'de kalma süresinin farklılık gösterdiğini vurguladı.

"Rusya-Ukrayna Savaşı, uluslararası düzeni tehlikeye atıyor"

Büyükelçi Katsumata da Ukrayna'nın ve uluslararası düzenin tehlike altında olduğunu vurgulayarak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, "2. Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen küresel düzene karşı imtihan" olarak nitelendirdi.

Ülkesinin Ukrayna'ya finansal destekte bulunduğunu aktaran Katsumata, Ukrayna topraklarının güvenli hale gelmesi için güvenlik ekipmanlarının da sağlandığını belirtti.

Katsumata, 19 Şubat'ta ülkesinin başkenti Tokyo'da, "Ekonomik Büyüme ve Yeniden İnşa İçin Japonya-Ukrayna Konferansı" düzenlendiğini anımsatarak, burada sanayi, tarım ve imalat gibi çeşitli sektörlerin masaya yatırıldığını kaydetti.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang da davet için yetkililere teşekkür etti.

Büyükelçi Lang, ülkesinin, Ukrayna'nın "en büyük bağışçılarından" olduğunu belirterek, yardımlarla ilgili sunum yaptı.

Panel, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.