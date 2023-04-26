Temel Karamollaoğlu: "Yuhlamakla Sistem Değişmiyor Ama Oylarınızla Bu Sistem Mutlaka Değişecek"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Afyonkarahisar’da; “'Doğru zaman doğru adam' diyorlar, çok da doğru söylüyorlar. Doğru zamanda doğru adama ihtiyaç var ama bugünkü adama değil. Bu sistemin kurucusu olan arkadaşlar tek adam rejimini zorla dayattılar, biz bugün bu dayatmanın bedelini ödüyoruz. Buradan kurtulmak mecburiyetindeyiz. Bu sistem yuhlanacak bir sistem değil, değiştirilmesi icap eden bir sitem. Mayıs ayında seçime gittiğimizde ‘yuh’ yerine bu sistemi değiştirecek oyları siz vereceksiniz. Yuhlamakla sistem değişmiyor ama oylarınızla bu sistem mutlaka değişecek” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Afyonkarahisar'da; "'Doğru zaman doğru adam' diyorlar, çok da doğru söylüyorlar. Doğru zamanda doğru adama ihtiyaç var ama bugünkü adama değil. Bu sistemin kurucusu olan arkadaşlar tek adam rejimini zorla dayattılar, biz bugün bu dayatmanın bedelini ödüyoruz. Buradan kurtulmak mecburiyetindeyiz. Bu sistem yuhlanacak bir sistem değil, değiştirilmesi icap eden bir sitem. Mayıs ayında seçime gittiğimizde 'yuh' yerine bu sistemi değiştirecek oyları siz vereceksiniz. Yuhlamakla sistem değişmiyor ama oylarınızla bu sistem mutlaka değişecek" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bugün Afyonkarahisar'daki Millet Buluşması'nda yurttaşlara seslendi.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"GEÇİM SIKINTISI HERKESİN DERDİ, SADECE KÜÇÜK BİR AZINLIĞIN DEĞİL ARTIK"

"Zor bir dönemden geçiyoruz, önemli bir adım atacağız ve ülkemizi bugün içine sürüklenmiş olduğu problemlerin tamamından elbirliği ile kurtaracağız. Yanlış yönetim anlayışı, politikalar sebebiyle gücümüz zayıflamaya, insanımız maalesef perişan bir noktaya gelmeye başladı. Geçim sıkıntısı herkesin derdi, sadece küçük bir azınlığın değil artık. Sadece ekonomik sıkıntıları da kastetmiyoruz, sosyal yönden de problemlerimiz var. Özellikle iktidarda bulunan arkadaşlar ülkede beraberliği, kardeşliği pekiştirecek ifadeler kullanacağına bizi birbirimizden ayıracak, düşmanlaştıracak ifadeleri kullanmaktan çekinmiyorlar. Yuhalamaya gerek yok biz buna rıza göstermiyoruz.

"BU SİSTEMİN KURUCUSU OLAN ARKADAŞLAR TEK ADAM REJİMİNİ ZORLA DAYATTILAR, BİZ BUGÜN BU DAYATMANIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"

Doğru zaman doğru adam diyorlar, çok da doğru söylüyorlar. Doğru zamanda doğru adama ihtiyaç var ama bugünkü adama değil. Bu değişmek mecburiyetinde. Bu sistemin kurucusu olan arkadaşlar tek adam rejimini zorla dayattılar, biz bugün bu dayatmanın bedelini ödüyoruz. Buradan kurtulmak mecburiyetindeyiz. Ne zaman biz geçmişte bir koalisyon kurmuş olsak, o zaman Afyon'un sahip olduğu imkanlar en iyi şekilde değerlendirilmek üzere birtakım adımlar atıldı. O adımlar şimdi akamete uğratılmaya çalışıyor, biz bunun üstesinden geleceğiz. 1974'te Ecevit ve Erbakan'ın koalisyonlarında muazzam adımlar atıldı. En önemli adımlardan bir tanesi 2 sene önce afyon ekimi yasaklanmıştı. İlk alınan kararlardan bir tanesi de afyon ekimini serbest bırakmak, afyonkeş yetiştirmek için değil, afyon ilaç sanayinin temelini oluşturur. Alkaloit fabrikasını da Afyon'da kurma kararı alındı, temeli atıldı. Yüzlerce temel atmamız gerekiyor desem hata etmiş olmam.

"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU İNSANI CUMHURBAŞKANI YAPARAK PROBLEMLERİ ÇÖZMEKTE EN ÖNEMLİ ADIMI ATMIŞ OLACAĞIZ"

Sadece Afyon'u değil ülkemizin bütünün ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Yol yapmak, hızlı tren, havaalanları inşa etmek kötü bir şey değil. Ama siz daha geçiminizi sağlamadan saraylar inşa etmeye kalkarsanız bu ülkeye yapılan en büyük kötülük olur, biz buna israf deriz. İnancımıza göre de israf haramdır, itibar kazanmak için yapılan israfı biz meşru sayamayız. Bugün başımıza gelen sıkıntıların esas sebebi işte bu israf, yolsuzluk, bu rüşvet mekanizması bizi perişan ediyor. Bunun üstesinden gelmeden ülkeyi düzeltmek mümkün olmaz. Onun için doğru zamanda doğru adama ihtiyaç var. İşte biz bu adımla 6 siyasi parti, bir araya geldik; sayın Kılıçdaroğlu'nu geçmiş tecrübesine bakarak, dürüstlüğüne, samimiyetine, becerisine önem vererek cumhurbaşkanı adayımız yapmaya karar verdik. Bundan dolayı doğru zamanda doğru insanı cumhurbaşkanı yaparak problemleri çözmekte en önemli adımı atmış olacağız.

"YANLIŞ YAPMAMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRE BAŞVURACAĞIZ"

6 siyasi parti bir araya geldik karar verdik; önemli kararlarda mutlaka 6 siyasi partinin genel başkanları da rol alacaklar. Kararda onların da onayı olacak, böylece biz birlikte karar alacağız, 6 imza olacak. İstişare nedir, nasıl gerçekleştirilir bunu bilmeyenler böyle iş mi olur… Elbette olur öyle de olacak. Biz tek başına keyfi kararlar alarak ülkemizin problemlerinin çözülebileceğini düşünmüyoruz, yanlış yapmamak için her türlü tedbire başvuracağız. Kendi yanlış çarklarını bizim mekanizmamız gibi bir mekanizma kurmazsanız çeviremezsiniz, dalavere yapamazsınız bu sistemin içinde siz. Ülkemizin her kesiminde bu adımları atmaya mecburuz.

"YUHLAMAKLA SİSTEM DEĞİŞMİYOR AMA OYLARINIZLA BU SİSTEM MUTLAKA DEĞİŞECEK"

Biz ülkemizin yaşanabilir bir ülke olmasını arzu ediyoruz, her görüşten, inançtan arkadaşlarımız ne kadar güzel bir memlekette yaşıyorum diyebilmeli. Bunun gerçekleşmesi için en önemli adım adaletin tesissidir. Adalete güven olmadan bir ülkede huzur, barış olmaz. Bizim inanımızda eğer bir yanlış yaparsa ilk dava açılması icap eden insan cumhurbaşkanının bizzat kendisidir. Sadece adalet değil, dürüstlük, haram yememek, kul hakkına el uzatmamak, liyakat sahibi insanları iş başına getirmek; bir ülkede huzurun, barışın teminatının sağlanması için olmazsa olmaz şartlardır. Bugün iş ehline verilmiyor, sadece yandaşsanız iş alabiliyorsunuz. Türkiye'de sadece 5 tane firma mı var bütün ihaleler gidiyor? Buna nasıl rıza gösterebiliriz biz? Bu sistem yuhlanacak bir sistem değil değiştirilmesi icap eden bir sitem. Mayıs ayında seçime gittiğimizde 'yuh' yerine bu sistemi değiştirecek oyları siz vereceksiniz. Yuhlamakla sistem değişmiyor ama oylarınızla bu sistem mutlaka değişecek.

"TARIMI BİR BÜTÜN OLARAK AYAĞA KALDIRACAĞIZ. ÜLKEMİZ DÜNYAYI BESLEYECEK KADAR GÜÇLÜ BİR ÜLKE HALİNE GELECEK"

Biz ekonomik yönüyle de bütün gücümüzle ülkemizi zenginleştirmeye, yeni yatırımlar yapıp işsizliği ortadan kaldırmaya, ihracatımızı artırıp ithalatımızı yok etmeye mecburuz. Bunu yaptığımız taktirde Türkiye'miz birkaç sene içinde devrim mahiyetinde adımlar atar, bir bütün olarak ayağa kalkarız. Aslında şeker fabrikaları da bilahare Erbakan hocamız tarafından temeli atılmıştı, ne oldu bugün şeker fabrikasına? Biz bunu yeniden kuracağız. Sadece o değil, tarım ülkemizin en hızlı değerlendirilmesi icap eden sektördür. Tarımı bir bütün olarak ayağa kaldıracağız. Ülkemiz dünyayı besleyecek kadar güçlü bir ülke haline gelecek.

"MEDENİYETİMİZİ YENİDEN ZİRVEYE ÇIKARACAK ADIMLARI DA BİRLİKTE ATACAĞIZ"

Amerika'nın Silikon Vadisi var ya, Afyon'da Amerika'nın Silikon Vadisi gibi bir vadi haline gelecek. Ciddi yatırımlar yapılacak, ama daha çok düşünceye, fikir üretmeye ait adımlar atılacak. Afyon'da Saadet Partisi olarak bizim adaylarımız da var. Biz burada bir patlama yapacağız, bu patlamaya ihtiyacımız var. Bunun neticesinde sistem değişecek yeni bir dünyanın kurulabilmesinin adımları da atılacak. Ortadoğu'da, Avrupa'da, dünyada barışın tesisi ülkemizin güçlü bir ülke konumuna gelmesi ile mümkün. Medeniyetimizi yeniden zirveye çıkaracak adımları da birlikte atacağız."