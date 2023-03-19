Teknoloji editörü Ozancan Kubilay 'mavi tik' dolandırıcılarına karşı uyardı

ANKARA - Teknoloji editörü Ozancan Kubilay, sosyal medya kullanıcılarına 'mavi tik' dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu.

Sosyal medya üzerinden 'mavi tik' sahibi olmak isteyen kullanıcıların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bununla beraber durumu kendi lehine çevirmek isteyen dolandırıcılar da her geçen gün yeni bir yöntemle gün yüzüne çıkıyor. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan teknoloji editörü Ozancan Kubilay, sosyal medya kullanıcılarını 'mavi tik' dolandırıcılarına karşı uyardı. Instagram'da mavi tik dolandırıcılığıyla uğraşanların kendisine ulaştığını belirten Kubilay, "Eğer hesabınız açıksa ve bu hesaba bir şekilde bir iletişim adresi koyduysanız, sizlere bir mail atılabiliyorsa, bu mail üzerinden sizlerle bir iletişim kuruluyor ve bu kurulan iletişim sonrasında da 'size mavi tik verebiliriz', 'sizler bizimle iletişim kurarsanız, dediklerimizi yaparsanız mavi tike sahip olabilirsiniz' gibi mailler geliyor" diye konuştu.

Ücret gönderilmediğinde tehditler başlıyor

Dolandırıcılar ile yaşanan mail trafiğinin ardından kripto para talep edildiğini belirten Kubilay, teklif kabul edilmediğinde de tehdit edildiğini bildirdi. Kubilay, "Bu maillere geri dönüş yaptığınızda işte o zaman hikaye başlıyor. Şöyle bir süreç sizi bekliyor ki ben bu süreci yaşadım, denemek için bir bakayım dedim. Ne oluyor ne bitiyor falan diye bir kişiyle mailleşmeye başladım. Düzenli olarak mailleşiyorum kendisiyle ve bu mailleşmenin sonunda kendisi benden bir ücret talep etti ve bu ücreti de tabii ki tahmin edeceğiniz üzere kripto para üzerinden göndermemi rica etti, kendisi bir Etherium transferi yapmamı istedi ve ben bunu yapmak istemiyorum. Hayır, ben vazgeçtim istemiyorum bu süreçten, hesabım onaylanmasının dediğim noktada da bana 'Hesabın çok eski ve değerli bir hesap böyle bir hesaptan vazgeçebilir misin?' gibi bir yaklaşımla beni bir nevi böyle tehdit ederek o Etherium'u benden koparmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformlarında mavi tik için başlatılan çeşitli programlar olduğunu belirten Kubilay konuşmasına şöyle devam etti:

"Gün sonunda bu kişinin zaten dolandırıcı olduğunu en başından beri bildiğim için ben kendisinin maillerini engelledim ve daha fazla kendisiyle görüşmeye devam etmedim. Ancak gün sonunda kripto para transferi yaparak ya da bir kişinin işte sizin hesabınızı doğrulayabilirim işte şu kişileri doğruladım işte 100 bin lira, 150 bin lira bir ücret öde gibi bir yaklaşımla size geldiği noktada zaten doğrudan sizi dolandırdığını ya da dolandıracağına emin olabilirsiniz. Bu özellikle Instagram, Facebook, Twitter gibi yerlerdeki mavi tik için zaten yepyeni programlar başladı. Biliyorsunuz Twitter Blue artık ülkemizde de üyelik oluşturarak sizlerin mavi tik alabileceği bir üyelik modeli olarak çalışıyor. Twitter'daki mavi ekip problemi ya da mavi tike erişememe durumu ortadan kalktı."

Kubilay konuşmasına şöyle devam etti:

"Meta da Facebook ve Instagram'da artık Meta Veri Fight isimli bir programını başlattı. Yine bu da şu anda Yeni Zelanda, Avustralya ve Amerika'da da çok yakın bir süre önce kullanıma başladı. Amerika'da sonradan açıldı, artık belli bir ücret ödeyerek yine bu platformda da bir mavi tik sahibi olabileceksiniz. Diğer platformlar da mutlaka yakın zamanda bu sürece girecektir diye düşünüyorum. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken bir üçüncü şahsın sizin hesabınızı kapatabilme gibi bir yeteneği ya da bir böyle bir gücü olabileceğini düşünmeyin lütfen. Olur da bir şekilde bir iletişim kurarsanız böyle bir kişiyle mutlaka o iletişimi istediğiniz noktada sonlandırın. Bana kalırsa hiç onlarla iletişim kurmanız daha doğrusu ama bir şekilde bir iletişim kurulduysa bu iletişimi çok ilerletmeden sonlandırmaya bakarsınız sizler için çok daha iyi olur. Bu mavi tik dolandırıcılığı daha yeni çıktı ve bana bayağı bir mail geliyor açıkçası bu konuda. Mutlaka etrafınızda duymuşsunuzdur, duymadıysanız da hazırlıklı olun. Kimse size mail atarak ya da profilinizde kayıtlı olan iletişim bilgilerinizden size ulaşılarak size bir mavi tik verebiliriz şu ücret karşılığında gibi bir mail atmaz."