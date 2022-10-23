Teknoloji, Çin'deki Antik Yapıların Korunmasını Kolaylaştırıyor

Beijing Arkeoloji Enstitüsü'nden uzman ve araştırmacılar, modern teknolojiler yardımıyla antik binaların karşı karşıya oldukları potansiyel riskleri değerlendirmek ve belirlemek için "fiziksel inceleme" yapıyor.

Beijing Arkeoloji Enstitüsü'nden uzman ve araştırmacılar, modern teknolojiler yardımıyla antik binaların karşı karşıya oldukları potansiyel riskleri değerlendirmek ve belirlemek için "fiziksel inceleme" yapıyor.

Ekip, yıllar içinde devlet düzeyinde koruma altındaki düzinelerce kültürel kalıntı alanının renovasyon tasarımını tamamladı.

Araştırmacılar halen 700 yılık Wanning Köprüsü için düzenli incelemeler yapıyor.

SES (Çince): ZHANG TAO, Beijing Arkeoloji Enstitüsü'nün Bilim-Teknoloji Koruma Araştırma Ofisi Yetkilisi:

"Yaklaşık 17 yıldır bu alanla ilgileniyorum. Ben ağırlıklı olarak antik binalar üzerinde inceleme yapan kültürel kalıntı 'doktoruyum'. Şimdiye kadar 100'den fazla antik bina için güvenlik kontrolü yaptım ve kültürel kalıntıların korunmasına yardımcı oldum.

Çalışmaya ilk başladığım zamanı hatırlıyorum, esas görevimiz antik binaları kurtarma ve restorasyon yoluyla korumaktı. Örneğin, binanın bazı kısımlarında sızma varsa veya çökmüş ise hemen acil durum onarımı gerçekleştirirdik.

Ancak son yıllarda antik yapıların korunması, önleyici koruma veya tehlikenin nerede olabileceğini önceden tahmin ederek etkin şekilde önlemek ve kültürel kalıntı alanlarını zamanında korumak için kültürel kalıntılar üzerinde fiziksel inceleme yapma aşamasına girdi.

Eskiden kültürel kalıntıların korunması esas olarak sadece niteliksel yargılarda bulunan kıdemli işçi ve zanaatkarların deneyimlerine dayanıyordu. Ancak bugün her sorunu yeni ekipman ve yeni tespit araçlarıyla ölçebiliyoruz.

Bu alandaki bilimsel ve sistematik gelişmeyi artırmak için tüm test sürecini, testlerde kullanılan araçları ve veri analizi yöntemlerini standart hale getirdik.

Beijing Merkez Ekseni, kültürel miras koruması altındaki önemli bir sit alanı. Bugün aynı zamanda eksenin önemli bir parçası olan Wanning Köprüsü'ne geldik.

Burada suyun PH değerini, oksijen içeriğini ve bulanıklığını tespit ediyoruz.

Önleyici koruma sağlamak için de köprü gövdesini de düzenli olarak izliyoruz.

Odak noktamız acil kurtarma operasyonundan önleyici korumaya kaydıkça, ekibimiz tarafından benimsenen koruma tekniklerinin yanı sıra koruma konseptlerinin de politikaları yakalamak için uygun şekilde değişmesi gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)