Tekirdağ ve Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluşturdu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı.

Polis ekipleri trafikte aksama yaşanmaması amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 14 derece olduğu Tekirdağ'da yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla etkili oluyor.

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 7 derece olduğu Demirköy'de de yağışın gün boyu süreceği tahmin ediliyor.