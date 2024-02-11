Tekirdağ TSO Üyeleri Siber Suçlara Karşı Bilgilendirildi

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri siber suçlara karşı bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında oda üyeleri ve çalışanları, kurumsal bilgi güvenliği, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.