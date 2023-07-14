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Tekirdağ Saray'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A K. idaresinde ki 59 RC 986 Plakalı otomobil, Çayla kavşağı yakınlarında B.Ç. yönetimindeki 59 ADB 433 Plakalı motosiklete çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.Ç ile arkasında yolcu olarak bulunan G.İ. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Saray devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel

Tekirdağ Saray Güncel Haberler

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