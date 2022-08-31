Sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Güncel Haberler Tekirdağ'da sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Tekirdağ'da sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Şarköy ilçesinde aniden başlayan kuvvetli sağanak, zaman zaman dolu şeklinde etkili oldu. Yağış nedeniyle Atatürk Caddesi ve bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunarak farklı yolları kullanmaları konusunda bildirimde bulundu. Belediye ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü ilçede, yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor. Kaynak: AA / Güncel Atatürk Caddesi Tekirdağ su Güncel Haberler

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