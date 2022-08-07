Tekirdağ haber... TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ Tekirdağ habere göre TEKİRDAĞ'da çıkan orman yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. TEKİRDAĞ'da çıkan orman yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı ağaçlar yanarak zarar görürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarında bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Kumbağ Güncel Haberler

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