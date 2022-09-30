Tekirdağ gündem haberleri | Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu Güncel Haberler Gelen Tekirdağ haberlerine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler yaptı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler yaptı. Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Muş, Vali Aziz Yıldırım'dan kente ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne geçen Muş, burada düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Bakan Muş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi, sonrasında Süleymanpaşa Belediyesine geçti. Belediye ziyaretinin ardından Muş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde esnaf temsilcileriyle görüştü, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında da Tekirdağ İş ve Ekonomi Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Ziyaretlerinde Bakan Muş'a, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve Tekirdağ Ticaret Müdürü Mehmet Furtuna eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Aziz Yıldırım Tekirdağ Muş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ gündem haberleri | Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.