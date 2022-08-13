Tekirdağ gündem haberleri | Tekirdağ'da tarihi nitelikte 42 madeni para ele geçirildi Tekirdağ haberler: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 42 madeni para ele geçirildi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 42 madeni para ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının bir soruşturma dosyası kapsamında Kızılpınar Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı. Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 42 madeni para ve bir mühür ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli E.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Güncel AA / Mesut Karaduman Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Tekirdağ Güncel Haberler

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