Tekirdağ'da Vatandaşlar Güneşli Havayı Sahilde Değerlendirdi
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Tekirdağ ilçesinde vatandaşlar, sahildeki park ve yürüyüş alanlarında vakit geçirerek güneşin keyfini çıkardı. Bisiklete binenler, ailece yürüyüş yapanlar ve çocuklar parklarda eğlenirken sahildeki çay bahçeleri de yoğunluk yaşadı.
Tekirdağ'da vatandaşlar, güneşli havayı sahilde değerlendirdi.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede bazı vatandaşlar, sahildeki park ve yürüyüş alanlarında vakit geçirdi.
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar bisiklete bindi, ailece yürüyüş yaparak güneşin keyfini çıkardı.
Çocuklar ise aileleriyle parklarda eğlendi, sahildeki çay bahçelerinde de yoğunluk yaşandı.