Tekirdağ'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Saray ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri G.B'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 7 paket halinde 50 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına G.B'nin ifadesi sonrası polis ekipleri Ö.L.K. ve S.A'yı da yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel