Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 100 Hap ve 500 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde 100 uyuşturucu hap ve 500 gram bonzai ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Çiftlikönü Mahallesi'nde N.D'nin evinde yaptığı aramada 100 uyuşturucu hap, 320 gram esrar, 500 gram bonzai, 218 gram skunk, hassas terazi, tabanca ve fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.