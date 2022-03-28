Tekirdağ'da taksicilerden plaka eylemi

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde, encümen kararıyla taksi durağı verilen, sonrasında izin belgeleri çıkarılmadığı için plakalarının verilmediğini belirten 40 taksici, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. 4 yıldan bu yana hukuk önünde haklarını aradıklarını söyleyen taksicilerden Filtekin Şen, "Gelin hukukun üstünlüğü, anayasanın eşitlik ilkesini baz alarak bizlere hakkımızı verin ve bizler de sizi alkışlayalım" dedi.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde 40 taksici, 4 yıl önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin encümen kararıyla durak hakkı kazandı. Sürecin devamında Büyükşehir Belediyesi'nin izin belgelerini vermediğini belirten taksiciler, durumu yargı yoluna taşıdı. Taksiciler, kazandıkları davaya Büyükşehir Belediyesi'nin itiraz ederek, yürütmeyi durdurma kararı aldırdığını belirterek, haklarının verilmesi için belediye önünde eylem yaptı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise konunun yargıda olduğunu söyledi.