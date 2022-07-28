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Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Saray ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Saray ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ayaspaşa Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen T.B ile iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.B, ruhsatsız silahıyla U.C'yi ayağından yaraladı, T.Ö'yü de silahla darbetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı T.B. ise gözaltına alındı.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

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