Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Saray ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Saray ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Ayaspaşa Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen T.B ile iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.B, ruhsatsız silahıyla U.C'yi ayağından yaraladı, T.Ö'yü de silahla darbetti. Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı T.B. ise gözaltına alındı. Güncel AA / Cemal Çavdar Saray Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.