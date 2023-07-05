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Tekirdağ'da otomobil çarpması sonucu ölüm: Sürücü tutuklandı

Tekirdağ'da otomobil çarpması sonucu ölüm: Sürücü tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. Sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükyoncalı Mahallesi'nde 34 FYV 69 plakalı otomobil ile M.M'ye (64) çarptıktan sonra kaçan sürücü M.D, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde N.K'nin ikametinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel

Tekirdağ Saray Güncel Haberler

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