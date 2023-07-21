Tekirdağ'da motosiklet otobüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otobüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosiklette bulunan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.