Tekirdağ'da motosiklet otobüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otobüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosiklette bulunan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Nazif A. (54) idaresindeki 59 KL 150 plakalı motosiklet, Çukuryurt kavşağında Çerkezköy istikametine seyreden M.V. yönetimindeki 59 KS 338 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi, motosikletteki Sevda A. ağır yaralandı.
Otobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.